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Наука и медицина
Из Северной Кореи пришли сообщения о вспышке неизвестной лихорадки
13 мая, 2022 10:46
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сообщения о вспышке неизвестной лихорадки пришли из КНДР. Болезнь затронула 350 тысяч человек.
162 тысячи жителей Кореи из этого числа прошли лечение. О неизвестной болезни сообщает Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Только 12 мая лихорадку выявили у 18 тысяч. На карантине находятся 187 тысяч человек.
Связана ли лихорадка с коронавирусом, не уточняется.
Ранее в КНДР возникла чрезвычайная ситуация с COVID-19. Лидер страны Ким Чен Ын появился на заседании в маске.
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