Италия: 10 миллионов человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Наука и медицина

В Италии 10 миллионов человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом в прямом эфире первого канала государственного телевидения Rai заявила министр по делам областей и автономий Италии Мариастелла Джелмини.

«Сегодня у нас есть 10 млн человек, которые уже вакцинированы», — цитирует РИА «Новости» сообщение Джелмини.

По словам министра, ещё 10 миллионов жителей получили как минимум одну дозу вакцины.

В Италии согласно официальной статистике более 16% населения страны считаются иммунизированными от коронавируса, пишет RT.