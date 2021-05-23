Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Италия: 10 миллионов человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса
23 мая, 2021 17:55
1 мин
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В Италии 10 миллионов человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом в прямом эфире первого канала государственного телевидения Rai заявила министр по делам областей и автономий Италии Мариастелла Джелмини.
«Сегодня у нас есть 10 млн человек, которые уже вакцинированы», — цитирует РИА «Новости» сообщение Джелмини.
По словам министра, ещё 10 миллионов жителей получили как минимум одну дозу вакцины.
В Италии согласно официальной статистике более 16% населения страны считаются иммунизированными от коронавируса, пишет RT.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку