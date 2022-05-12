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Наука и медицина
Исследователи определили подверженную аллергии группу людей
12 мая, 2022 11:46
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фото: pixabay
Анализ данных мальчиков и девочек до 18 лет показал, что мальчики испытывают сезонную аллергию чаще в 1,5 раза, рассказали сотрудники лаборатории «Инвитро».
Исследование включало 4,5 тысячи пациентов за период 2021 года. Рассматриваемый возраст – от 14 до 65 и старше лет, проживающих во всех регионах России.
В среднем сезонная аллергия обнаружена у 52% жителей РФ. В группе детей аллергии чаще подвержены мальчики, однако с возрастом количество женщин с поллинозом увеличивается, пишут РИА Новости.
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