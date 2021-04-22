Исследования: Влияние радиации на детей ликвидаторов Чернобыльской АЭС оказалось незначительным

Наука и медицина

Ученые шести стран изучили геномы людей, которые подверглись облучению дозами радиации при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Также изучили геномы их потомков.

В работе применялся метод полногеномного секвенирования клетки зародышевой линии детей тех родителей. Исследование показало, что в половых клетках ликвидаторов аварии значительного числа мутаций не произошло. Специалисты сделали вывод, что повреждения ДНК из-за ионизирующего излучения по наследству не передаются. Соответственно, контакт с большими дозами радиации родителей не отразился на здоровье ближайших потомков.

В ходе исследования был изучен геном 130 детей, которые родились в период с 1987 по 2002 год.

Работа выполнялась исследователями США, Тайваня, Японии, России, Украины и Бразилии. Её результаты были опубликованы в авторитетном научном журнале Science.

Работу ученых можно считать одним из первых крупных исследований на тему передачи радиационных мутаций по наследству среди людей, которые получили облучение из-за аварии в Чернобыле или в Фукусиме, отмечает Daily Storm.