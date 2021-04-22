Исследования: Влияние радиации на детей ликвидаторов Чернобыльской АЭС оказалось незначительным
Ученые шести стран изучили геномы людей, которые подверглись облучению дозами радиации при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Также изучили геномы их потомков.
В работе применялся метод полногеномного секвенирования клетки зародышевой линии детей тех родителей. Исследование показало, что в половых клетках ликвидаторов аварии значительного числа мутаций не произошло. Специалисты сделали вывод, что повреждения ДНК из-за ионизирующего излучения по наследству не передаются. Соответственно, контакт с большими дозами радиации родителей не отразился на здоровье ближайших потомков.
В ходе исследования был изучен геном 130 детей, которые родились в период с 1987 по 2002 год.
Работа выполнялась исследователями США, Тайваня, Японии, России, Украины и Бразилии. Её результаты были опубликованы в авторитетном научном журнале Science.
Работу ученых можно считать одним из первых крупных исследований на тему передачи радиационных мутаций по наследству среди людей, которые получили облучение из-за аварии в Чернобыле или в Фукусиме, отмечает Daily Storm.