Исследование ученых показало - вакцина от коронавируса Pfizer в десять раз эффективнее
Ученые сравнили эффективность вакцины Pfizer германской компании BioNTech и китайского препарата Sinovac. Обе одобрены Всемирной организацией здравоохранения.
Специалисты из Гонконгского университета исследовали анализы крови 1442 человек. Оказалось, что уровень антител после Pfizer в 10 раз выше, чем после Sinovac.
После первого укола западной вакциной антитела значительно возрастали, их становилось еще больше после второй дозы. Этого нельзя сказать о китайской вакцине: после первой прививки был отмечен низкий уровень антител, после второй он становился умеренным.
Как пишет South China Morning Post, уровень антител после китайской вакцины был ниже или одинаков по сравнению с числом антител у переболевших коронавирусом. Для Sinovaс будет рассматриваться вариант введения бустерной (усиливающей эффект) дозы.
После третьей фазы испытаний эффективность Pfizer оценивалась в 95%, а Sinovac - в 50,7%.
Напомним, российский «Спутник V» защищает от тяжелой формы коронавируса в 100% случаев. Препарат на 91,6% эффективен для предотвращения инфекции. Об этом писал авторитетный научный журнал Nature.