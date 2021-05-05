Наука и медицина
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Наука и медицина
Русская планета
Наука и медицина

Искоренение данных привычек поможет сбросить вес

Елизавета Ивлева
5 мая, 2021 13:13
2 мин
Елизавета Ивлева
5 мая, 2021 13:13
2 мин
фото:
фото: Ricardo Demurez/imageBROKER.com

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе на телеканале «Звезда» перечислила пять вредных привычек, останавливающих процесс похудения.

Прежде всего, Писарева посоветовала изменить малоподвижный образ жизни на активный и энергичный жизненный уклад, чтобы избежать замедления метаболизма и накопления жира в организме.

Второй привычкой было названо употребление фруктов в позднее время. В связи с повышенным содержанием глюкозы, фруктозы и сахарозы, а также возможному вздутию живота, фрукты рекомендуется есть в первой половине дня (до 16:00).

Неправильный режим сна, а именно поздний отход ко сну, препятствует похудению. Во время сна происходит восстановление организма: гормоны приходят в баланс, иммунитет укрепляется. Сон по 7-8 часов в сутки является наиболее благоприятным для здоровья, уточняет специалист.

Кроме того, не следует употреблять пищу в быстром темпе. Вероятность переедания велика из-за того, что организм не успевает переваривать пищу, и насыщение не наступает.

Писарева добавила, что утром даже легкий перекус запускает метаболизм и придает энергии, поэтому не нужно пропускать завтрак.

Поделиться
ТЕГИ
Спорт
Здоровье
Вес
Привычки
Похудение
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!