Искоренение данных привычек поможет сбросить вес

Наука и медицина

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе на телеканале «Звезда» перечислила пять вредных привычек, останавливающих процесс похудения.

Прежде всего, Писарева посоветовала изменить малоподвижный образ жизни на активный и энергичный жизненный уклад, чтобы избежать замедления метаболизма и накопления жира в организме.

Второй привычкой было названо употребление фруктов в позднее время. В связи с повышенным содержанием глюкозы, фруктозы и сахарозы, а также возможному вздутию живота, фрукты рекомендуется есть в первой половине дня (до 16:00).

Неправильный режим сна, а именно поздний отход ко сну, препятствует похудению. Во время сна происходит восстановление организма: гормоны приходят в баланс, иммунитет укрепляется. Сон по 7-8 часов в сутки является наиболее благоприятным для здоровья, уточняет специалист.

Кроме того, не следует употреблять пищу в быстром темпе. Вероятность переедания велика из-за того, что организм не успевает переваривать пищу, и насыщение не наступает.

Писарева добавила, что утром даже легкий перекус запускает метаболизм и придает энергии, поэтому не нужно пропускать завтрак.