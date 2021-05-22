Искатель жизни. Китайский марсоход начал исследовать Марс

Наука и медицина

Китайский марсоход «Чжужун» сошел с посадочной платформы и начал исследовать Марс, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

«Согласно телеметрическим данным, 22 мая в 10.40 по пекинскому времени (5.40 мск) разработанный и произведенный Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) марсоход «Чжужун» безопасно покинул посадочную платформу, достиг поверхность Марса и приступил к исследованиям», - сообщили в CASC.

Напомним, марсоход осуществил успешную посадку в южной части равнины Утопия на поверхности Марса 15 мая.

Первый китайский космический аппарат для исследований Марса «Тяньвэнь-1», был запущен в июле прошлого года с космодрома Вэньчан, пишет РИА «Новости».