Интервал увеличен. Правила вакцинации от коронавируса во Франции меняются

Наука и медицина

Во Франции решили поменять правила вакцинации м-РНК вакцинами. С 1 апреля интервал между введением первой и второй дозы будет увеличен до шести недель. По словам экспертов, это делается для того, чтобы ускорить темпы вакцинации.

«Мы активируем еще один рычаг: начиная с 14 апреля всем, кто сделал первую инъекцию препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna, мы предложим делать вторую через 42 дня вместо нынешних 28. Это позволит нам проводить вакцинацию быстрее», - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Веран сообщил, средний возраст вакцинированных снижается и теперь уровень иммунитета людей моложе 70 лет достаточен, чтобы можно было увеличить интервал между прививками, пишет РИА «Новости».