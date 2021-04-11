Наука и медицина
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Наука и медицина
Русская планета
Наука и медицина

Интервал увеличен. Правила вакцинации от коронавируса во Франции меняются

Сергей Михневич
11 апреля, 2021 11:20
1 мин
Сергей Михневич
11 апреля, 2021 11:20
1 мин
Nikolay Gyngazov/Globallookpress.com
Интервал увеличен. Правила вакцинации от коронавируса во Франции меняются

Во Франции решили поменять правила вакцинации м-РНК вакцинами. С 1 апреля интервал между введением первой и второй дозы будет увеличен до шести недель. По словам экспертов, это делается для того, чтобы ускорить темпы вакцинации.

«Мы активируем еще один рычаг: начиная с 14 апреля всем, кто сделал первую инъекцию препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna, мы предложим делать вторую через 42 дня вместо нынешних 28. Это позволит нам проводить вакцинацию быстрее», - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Веран сообщил, средний возраст вакцинированных снижается и теперь уровень иммунитета людей моложе 70 лет достаточен, чтобы можно было увеличить интервал между прививками, пишет РИА «Новости».

Поделиться
ТЕГИ
Франция
Коронавирус
Пандемия
Вакцинация
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!