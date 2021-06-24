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Наука и медицина
Инфекционист рассказал о смене препарата при ревакцинации
24 июня, 2021 15:39
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фото: pixabay
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, что людям, привитым более полугода назад от коронавирусной инфекции, при ревакцинации следует применять такую же вакцину.
По словам специалиста, на данный момент не проведено достаточного количества исследований, доказывающих о возможности использования разных вакцин.
«Данных о перекрестном использовании вакцин пока недостаточно», – цитирует слова Малышева «Русская газета».
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