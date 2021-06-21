Инфекционист раскрыл опасные симптомы штамма коронавируса COVID-19 из Индии. Их всего четыре
Штамм коронавируса, который появился в Индии, обладает четырьмя опасными симптомами по классификации ВОЗ. Об этом рассказал индийский врач-инфекционист Абдул Гафур.
По его словам, «индийский» штамм, также известный как «дельта-штамм», коронавируса во многом схож с обычной простудой. Заражение вызывает заболевание горла, головы и насморк, однако это не все симптомы. В случае с «индийским» штаммом к симптомам добавляются нарушения слуха, диарея, образование тромбов и тяжелые расстройства желудка. Кроме того, появление тромбов в перспективе может вызвать даже образование гангрены.
Специалист отметил, что сигналом о заражении может послужить любой из перечисленных симптомов. Вместе с тем он пояснил, что врачам требуются дополнительные исследования, которые подтвердят связь описанных симптомов с заражением «дельта-штаммом», передаёт телеканал «360».
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