Инфекционист оценила риск заражения COVID-19 через водоемы
Врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, что заражение коронавирусной инфекцией при купании в водоемах невозможно. Однако вероятность увеличивается из-за несоблюдения дистанции и отсутствия средств индивидуальной защиты.
Как отметила специалист, на данный момент нет лабораторных подтверждений риска заражения ковидом через воду, но число заболевших растет. Дело в том, что наблюдается большое скопление людей на пляжах, около раздевалок и в зонах питания.
«Вряд ли вы заметите у водоема хоть кого-то, загорающего в маске и тем более перчатках. При этом в битве за свободный клочок суши, где можно расположиться с пляжным покрывалом, отдыхающие начисто забывают о необходимости соблюдения дистанции», – цитируют слова Малиновской РИА Новости.