Инфекционист оценил влияние штамма коронавируса на протекание COVID-19

Наука и медицина

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что форма заболевания коронавирусной инфекцией зависит от состояния организма, а не от штамма, передает радио Sputnik.

Специалист пояснил, что любая болезнь – это «взаимодействие микроорганизма и макроорганизма». Течение коронавирусной инфекции связано с макроорганизмом, то есть зависит от иммунитета, фона человека, болеет ли он чем-то или нет.

«Есть такие вирусы, которые любят людей, которые ничем не болели. Например, гепатит очень часто у очень здоровых людей протекает очень тяжело. В каждом конкретном случае может быть свой исход», – заключил Малышев.