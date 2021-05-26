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Наука и медицина
Инфекционист оценил влияние штамма коронавируса на протекание COVID-19
26 мая, 2021 14:30
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фото: pixabay
Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что форма заболевания коронавирусной инфекцией зависит от состояния организма, а не от штамма, передает радио Sputnik.
Специалист пояснил, что любая болезнь – это «взаимодействие микроорганизма и макроорганизма». Течение коронавирусной инфекции связано с макроорганизмом, то есть зависит от иммунитета, фона человека, болеет ли он чем-то или нет.
«Есть такие вирусы, которые любят людей, которые ничем не болели. Например, гепатит очень часто у очень здоровых людей протекает очень тяжело. В каждом конкретном случае может быть свой исход», – заключил Малышев.
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