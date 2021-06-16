Инфекционист объяснил отличия между антителами после прививки и после ковида
Отличия вырабатываемых антител после коронавирусной инфекции и после вакцинации назвал инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков, передают РИА Новости.
Как пояснил врач, при COVID-19 иммунная система вырабатывает антитела ко всем компонентам вируса, в то время как вакцина имеет избирательное действие – образует антитела к компонентам, от которых зависит агрессивность вирусной инфекции.
«Для коронавирусной инфекции значимым является S-белок. И вакцина формирует антитела непосредственно к определенному белку, к S-белку, чтобы коронавирус к нам не внедрился», – рассказал Евгений Тимаков о препарате «Спутник V».
Инфекционист пояснил, что образуемые во время болезни антитела могут быть «некачественными».
«Если организм ослабленный, и если вирус обходит иммунные барьеры, то антитела формируются по неполноценному пути», – отметил медик.
«Хорошие» антитела способны образоваться после среднетяжелой формы коронавируса. Однако при тяжелой форме вирус «обходит» иммунитет, и антитела могут не сформироваться.
Тимаков добавил, что «при прививке иммунная защита формируется целенаправленно – начиная от выработки антител к определенному антигену и закачивая формированием клеточной памяти». Кроме того, прививку можно делать после перенесенной болезни: иммунитет усилится, защищая от опасных компонентов вируса.