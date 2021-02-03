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Индия вооружится российскими С-400 до конца 2021 года

Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 13:05
1 мин
Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 13:05
1 мин
1
Wikipedia

Россия поставит в Индию первый полк зенитно-ракетных комплексов С-400 до конца текущего года. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов.

По его словам, Индия получит С-400 по графику. Индийские специалисты уже прибыли в Россию и приступили к обучению работы с ЗРК. Также было принято решение купить более 20 российских истребителей МиГ-29, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что зенитные ракетные комплексы С-400, которые появились на вооружении турецкой армии, стали настоящей проблемой для НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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С-400
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