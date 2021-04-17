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Наука и медицина
Индийские фармацевты завалят родную страну российским «Спутником»
17 апреля, 2021 19:28
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Индийская компания HETERO Biopharma запланировала масштабный выпуск российского препарата «Спутник V».
В планах предприятия - выпуск 7 млн доз вакцины ежемесячно. Данные показатели, по словам отдела маркетинга, могут быть достигнуты уже через три месяца.
Препарат планируют распространять как внутри страны, так и за ее пределами. Как сообщает gazeta.ru поставки российского препарата «Спутник V» в Индию начались уже в начале апреля.
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