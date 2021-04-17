Индийские фармацевты завалят родную страну российским «Спутником»

Наука и медицина

Индийская компания HETERO Biopharma запланировала масштабный выпуск российского препарата «Спутник V».

В планах предприятия - выпуск 7 млн доз вакцины ежемесячно. Данные показатели, по словам отдела маркетинга, могут быть достигнуты уже через три месяца.

Препарат планируют распространять как внутри страны, так и за ее пределами. Как сообщает gazeta.ru поставки российского препарата «Спутник V» в Индию начались уже в начале апреля.