Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Имя ей Корфлювек. Петербуржцы назвали назальную вакцину
20 октября, 2021 17:53
1 мин
1 мин
eutoday.net
Петербургский научно-исследовательский институт гриппа им. Смородинцева выбрал название для разрабатываемой назальной вакцины от коронавируса. Капли от коронавируса назвали «Корфлювек».
Препарат зарегистрируют в 2022 году.
Вакцина разрабатывается на основе непатогенного для людей гриппозного вектора. Она будет полезна как в борьбе как с COVID-19, так и с гриппом, уверена заместитель директора по научной работе института Дарьи Даниленко.
«Корфлювек» прошла доклинические испытания. В ближайшее время стартует фаза клинических испытаний.
В апреле 2021 центр имени Гамалеи получил патент на назальную вакцину.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости