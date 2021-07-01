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Наука и медицина
Иммунолог рассказал о безопасном для аллергиков периоде вакцинации
1 июля, 2021 16:20
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фото: pixabay
Директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов предупредил аллергиков, что вакцинироваться от коронавирусной инфекции необходимо в период ремиссии – после обострения аллергии, сообщают РИА Новости.
По его словам, вакцинация противопоказана при острых стадиях любых заболеваний. Как только аллергия ослабится, можно прийти на прием к врачу и сделать прививку.
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