Иммунолог обозначил отличия между COVID-19 с прививкой и без
Коронавирусная инфекция, охватившая и вакцинированных людей, имеет отличия в протекании заболевания, рассказал иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Среди первых отличий врач назвал то, что привитые люди не заболевают тяжелой формой коронавируса.
«Хотя все равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98-99 процентов», – цитируют слова Крючкова РИА Новости.
Медик отметил, что при заболевании привитый пациент будет являться источником заражения окружающих, так как будет выделять вирусы. Однако период с недели уменьшится до трех-четырех дней.
Кроме того, у вакцинированных обычно не бывает явных симптомов коронавирусной инфекции, пояснил специалист.