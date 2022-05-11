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Наука и медицина
Иммунолог назвал атакующие россиян летние инфекции
11 мая, 2022 16:17
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фото: pixabay
В летнее время россияне чаще встречаются с кишечными инфекциями. Это может касаться кишечной инфекции с поражением печени (гепатит А) или с проблемами желудочно-кишечного тракта, рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Специалист посоветовал соблюдать тщательное мытье рык, делать термическую обработку пищи и пить чистую фильтрованную воду. На улице необходимо использовать бактерицидные салфетки перед приемом еды и после посещения туалета.
Кроме того, исключить необходимо купание в фонтанах, поскольку они могут быть источником заражения кампилобактериозом. Это вызывает острое инфекционное зоонозное заболевание, характеризующееся интоксикацией и поражением желудочно-кишечного тракта, передает URA.RU.
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