Илону Маску предложили заняться научной деятельностью в Бурятии

Наука и медицина

Основателя компаний Paypal, SpaceX, Tesla, инженера, миллиардера и американского предпринимателя Илона Маска пригласили в Россию, если быть точнее – в Бурятию. Обращение бизнесмену было направлено в День космонавтики директором национального парка «Тункинский» Алдаром Доржиевым.

Он подчеркнул, что к настоящему времени в Тункинской долине уже закончилось строительство одной из самых чувствительных в мире гамма-обсерваторий. Специалисты убеждены, что данная разработка внесет ясность в ряд вопросов, касающихся устройства Вселенной.

«Информация, поступающая из дальнего космоса и улавливаемая детекторами гамма-обсерватории TAIGA, поможет понять историю возникновения Вселенной, ее развития и современное состояние, внесет вклад в понимание фундаментальных законов природы, а, возможно станет началом новой физики, находящейся за пределами стандартной модели», – говорит Доржиев.

Директор парка добавил, что Маск смог бы не только заняться научной деятельностью здесь, но и хорошенько зарядиться положительными эмоциями перед началом работы над новыми проектами, говорится на сайте нацпарка «Тункинский».