Илон Маск продолжает прогрессировать и отправляет японца на МКС

Наука и медицина

SpaceX запустила корабль Crew Dragon, которая доставит четверых космонавтов к Международной космической станции (МКС).

Помимо двух астронавтов из США (Шейна Кимброу и Меган Макартур), на станцию также прибудут Том Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хосидэ из Японии, являющийся астронавтом Агентства аэрокосмических исследования.

Ракета Falcon 9, доставившая корабль на орбиту, была запущена с мыса Канаверал во Флориде в пятницу, в 12.49 по Москве, передает ТАСС.