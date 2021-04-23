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Наука и медицина
Илон Маск продолжает прогрессировать и отправляет японца на МКС
23 апреля, 2021 14:04
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spacex.com/Global Look Press
SpaceX запустила корабль Crew Dragon, которая доставит четверых космонавтов к Международной космической станции (МКС).
Помимо двух астронавтов из США (Шейна Кимброу и Меган Макартур), на станцию также прибудут Том Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хосидэ из Японии, являющийся астронавтом Агентства аэрокосмических исследования.
Ракета Falcon 9, доставившая корабль на орбиту, была запущена с мыса Канаверал во Флориде в пятницу, в 12.49 по Москве, передает ТАСС.
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