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Илон Маск: Беспилотный полет на Марс состоится в 2024 году

Сергей Михневич
8 мая, 2021 17:48
1 мин
Сергей Михневич
8 мая, 2021 17:48
1 мин
Britta Pedersen/Global Look Press
Britta Pedersen/Global Look Press

Первый беспилотный полет на Марс может состояться через три года – в 2024 году. Об этом в своем Twitter заявил руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

«Две тысячи двадцать четвертый год не исключен для беспилотного полета», – написал он.

Компания SpaceX уже несколько лет разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Ученые полагают, что эта система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

Ранее изобретатель высказал мнение, что покорение Марса потребует человеческих жертв. По словам Маска, первая группа людей, которая отправится осваивать эту планету, может погибнуть, пишет РИА «Новости».

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