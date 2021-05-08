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Наука и медицина
Илон Маск: Беспилотный полет на Марс состоится в 2024 году
8 мая, 2021 17:48
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Britta Pedersen/Global Look Press
Первый беспилотный полет на Марс может состояться через три года – в 2024 году. Об этом в своем Twitter заявил руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.
«Две тысячи двадцать четвертый год не исключен для беспилотного полета», – написал он.
Компания SpaceX уже несколько лет разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Ученые полагают, что эта система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
Ранее изобретатель высказал мнение, что покорение Марса потребует человеческих жертв. По словам Маска, первая группа людей, которая отправится осваивать эту планету, может погибнуть, пишет РИА «Новости».
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