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Грядет жара: как защититься от перегрева

Елизавета Ивлева
17 мая, 2021 10:31
2 мин
Елизавета Ивлева
17 мая, 2021 10:31
2 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

Роспотребназдор дал рекомендации по спасению от опасных солнечных лучей, провоцирующих перегрев организма.

Специалисты сообщают, что следует ограничить время пребывания на улице и уменьшить физические нагрузки.  Перед выходом на улицу необходимо надевать легкую светлую одежду из натуральных тканей и не забывать про головной убор и солнцезащитные очки.

Ездить на общественном транспорте лучше в утреннее или вечернее время, посещать магазины только с оптимальным температурным режимом и по возможности принимать днем прохладный душ.

Кроме того, следует отказаться от употребления жирной пищи. Мясо можно заменить рыбой или морепродуктами. Копченые, жареные и скоропортящиеся продукты – исключить.

Чтобы предотвратить обезвоживание, нужно больше пить, но не спиртные напитки, сладкие газировки или энергетики. Предпочтение следует отдавать воде, чаю, морсу, отвару из сухофруктов.

«Роспотребнадзор напоминает, что повышенная температура воздуха как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», – предупреждает Роспотребнадзор в сообщении.

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