Группа компаний 1520 реализует крупнейшие строительные проекты в России

ГК 1520 – строительный холдинг, основная деятельность которого заключается в проектировании, монтаже и обслуживании железных дорог и автомагистралей. Успешные проекты, реализованные компанией, способствуют развитию экономики страны, а также создают тысячи рабочих мест для россиян.

Основная деятельность Группы компаний 1520

Группа компаний 1520 – крупнейшая российская корпорация в сфере проектирования и строительства железных дорог.

Холдинг насчитывает 50 филиалов в 23 городах страны.

На предприятии работает более 17 000 сотрудников.

В каждодневной деятельности холдинга задействовано более 2,5 тысяч единиц техники.

Осуществлены строительство, ремонт и модернизация 16 железных дорог.

Сегодня ГК 1520 является основным подрядчиком ОАО «РЖД».

Группа компаний 1520 является автором крупнейших в стране проектов по укладке и модернизации железнодорожного полотна. Специалисты холдинга работают над укреплением транспортного сообщения столицы и множества других российских городов.

Модернизация порта Усть-Луга

На данный момент продолжаются работы ГК 1520 по модернизации порта Усть-Луга и прилегающей к нему инфраструктуры.

Железнодорожное сообщение с портом осуществляется через сеть железных дорог по линии Мга – Гатчина – Веймарн – Усть-Луга. Для улучшения деятельности порта ГК 1520 провела реконструкцию существующих путей и строительство парков станции Лужская. Стоимость модернизации всего участка составила порядка 152 млрд рублей.

Кроме того, было расширено железнодорожное полотно, возведены новые перевалочные объекты, обустроены подходы к ж/д путям. Нововведения позволили значительно увеличить грузооборот портов, а также улучшить работу терминалов.

Расширение порта «Бронка»

Группа компаний 1520 также работает над строительством железнодорожных подходов к порту «Бронка», расположенному в городе Ломоносов Ленинградской области. Сегодня «Бронка» является одним из крупнейших морских перегрузочных комплексов в России – его мощность составляет 25 млн тонн в год.

Перевозить такие объемы только с помощью автотранспорта было бы крайне тяжело, в связи с чем Группа компаний 1520 также осуществляет реконструкцию инфраструктуры на участке Рыбацкое – Предпортовая – Лигово – Бронка. Основным подрядчиком портов «Усть-Луга» и «Бронки» является фирма «Ленгипротранс», которая входит в ГК 1520.

Экономическая значимость проектов ГК 1520

В условиях стремительно меняющейся экономики все чаще появляются новые требования к развитию железнодорожной инфраструктуры. Увеличивается скорость производительности товаров, с каждым годом повышается грузооборот транспортных узлов, во всех сферах происходит введение цифровых технологий. Инженеры ГК 1520 идут в ногу со временем, разрабатывая новые инновационные проекты.

Экономическое положение Дальневосточного края напрямую зависит от работы портов. Благодаря реализации проектов Группы компаний 1520 прирост портовых мощностей в 2018 году увеличился с 116 млн до 200 млн тонн. К 2024 году планируется увеличить прирост портовых мощностей Дальнего Востока до 131 млн тонн.