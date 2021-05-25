Громкий звук назван «разрушителем» одиночества

Наука и медицина

Ученые университета Джеймса Кука провели исследование, благодаря которому доказали, что звук можно использовать в борьбе с неприятным чувством одиночества, передает Medical press.

Как показывает эксперимент, социально отверженные люди предпочитают более громкие звуки (музыка или фоновый шум), чем социально признанные. Кроме того, более высокая громкость помогает устранить чувство одиночества в период самоизоляции и сопутствующие ей негативные психологические последствия – ухудшение настроения, падение самооценки и чувство гнева.

Дело в том, что ощущение физической и социальной близости с другими людьми является фундаментальной потребностью человека. Звук может восполнить эту потребность, создавая чувство межличностной близости.

«Это может объяснить, почему люди часто предпочитают фоновый шум, даже если они не собираются обращать на него внимание, например, оставить телевизор включенным во время работы по дому. Или даже когда шум может помешать выполнению текущей задачи, например, слушать музыку во время учебы», – рассказал доктор Адам Ван.

Исследователь отметил, что данные эксперимента могут помочь для создания благоприятной атмосферы в больницах и домах престарелых.

«Его также можно использовать для людей, которые работают в одиночку, живут одни или переживают период карантина COVID-19», – добавил доктор.