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Наука и медицина
Греция открыта для россиян. Страна продлила разрешение на въезд для туристов
30 мая, 2021 18:08
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ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Власти Греции решили продлить порядок въезда для россиян и граждан других стран до 7 июня, сообщается в официальной газете правительства. При себе туристы должны иметь свидетельство о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.
«[Решение] будет действовать с 31 мая до 06:00 7 июня», - приводит сообщение ТАСС.
В Грецию путешественники могут прибыть авиосообщением, водным путем или через контрольно-пропускные пункты на сухопутных границах.
Страна одобряет российскую вакцину «Спутник V», поэтому у россиян со въездом при наличии прививочного сертификата проблем не будет.
Напомним, Греция открыла въезд для туристов 14 мая. При этом власти страны разрешили гражданам перемещаться между регионами.
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