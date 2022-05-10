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Наука и медицина
Головная боль после еды может быть предвестником диабета
10 мая, 2022 13:35
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фото: pixabay
Пациентам, отмечающим головную боль после еды, рекомендуется проверить уровень сахара. Дело в том, что симптом может говорить о наличии сахарного диабета, объяснила терапевт Оксана Хамицева.
Если выработка инсулина нарушена, происходят скачки. При приеме еды происходит гипергликемия (повышается сахар), а потом гипогликемия (сахар падает). Это провоцирует энергетическое голодание головного мозга, что проявляется в виде головной боли.
Специалист добавила, что при обнаружении симптома необходимо обратиться к эндокринологу. Игнорирование проблемы может привести к повреждению почек, сосудов сердца, головного мозга, сетчатки глаза и даже к диабетической коме, передает URA.RU.
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