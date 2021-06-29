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Наука и медицина
Голикова рассказала о сохранении иммунитета после COVID-19
29 июня, 2021 17:49
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фото: pixabay
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом сообщила о сроках сохранения иммунитета у людей, переболевших Covid-19.
Как утверждает Голикова, международные и российские исследования показали, что сохранение устойчивых гуморальных и клеточных иммунных ответов происходит на протяжении шести месяцев после заболевания. Однако к 9-12 месяцу наблюдается угасание.
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