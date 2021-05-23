Глава МИД Мальты сообщил о возможности регистрации российской вакцины в Европе до конца июня

Наука и медицина

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» до конца июня, заявил министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло.

«Насколько я знаю, это произойдёт в этом или следующем месяце. Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлена. Насколько мне известно, процесс идёт», - сказал политик.

Ранее в агентстве рассказали о сроках одобрения вакцины. В конце апреля сообщалось, что ЕМА завершило первый этап экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет ТАСС.