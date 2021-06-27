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Наука и медицина
Глава Бурятии: Причина локдауна в регионе - низкое число вакцинировавшихся
27 июня, 2021 09:50
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Yevgeny Philippov/Global Look Press
Введение в Бурятии нерабочих дней на две недели с 27 июня по 11 июля связано с тяжелой ситуацией с Covid-19 и низким числом вакцинированных, считает глава регионе Алексей Цыденов.
«Ситуация тяжелая. Главная проблема это нехватка больничных мест, нехватка врачей и растущая смертность от ковида», - сказал он.
Цыденов считает, что темпы вакцинации в регионе недостаточные, поэтому остановить инфекцию можно только ограничительными мерами.
Глава региона призвал сделать все возможное, чтобы переломить ситуацию, так как по его словам вирус стал более заразным и агрессивным, пишет EADaily.
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