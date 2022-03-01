Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Гинцбург оценил вероятность мультисистемного воспалительного синдрома после «Спутника М»
1 марта, 2022 13:16
1 мин
1 мин
фото: pixabay
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург исключил вероятность возникновения мультисистемного воспалительного синдрома после вакцинации «Спутником М» для подростков.
Отмечается, что российская вакцина не содержит соединений, которые провоцируют мультисистемный воспалительный синдром, передаёт ТАСС.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости