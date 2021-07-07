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Наука и медицина
Гигиена рук с помощью влажных салфеток: эффективно ли?
7 июля, 2021 11:46
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фото: pixabay
Использование влажных салфеток полноценно не очистит руки, заменяя метод проточной воды с мылом, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова.
По словам врача, когда человек моет руки под водой, смывание грязи продолжается минимум 10 секунд, а за счет антибактериального мыла убивается больше бактерий. Салфетки, обычно имеющие в составе увлажняющие средства и воду, всего лишь удаляют поверхностную грязь с рук.
Галлямова добавила, что, выбирая между спиртовыми салфетками и антисептиком, стоит выбирать антисептик, который содержит 70% спирта.
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