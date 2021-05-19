Генная терапия: ученые выявили элемент для восстановления слуха

Наука и медицина

Команда ученых из университета штата Орегон обнаружила новый ключевой элемент, который поможет использовать генную терапию для возможности слышать глухонемым людям. Об этом сообщает Medical press.

По словам ученых, мутации в отоферлине, белке внутреннего уха, провоцируют врожденную потерю слуха.

Эксперимент проводился на рыбках данио, которые имеют на молекулярном, генетическом и клеточном уровнях некоторое сходство с людьми.

Исследование показало, что укороченная версия отоферлина должна включать часть гена –трансмембранный домен, так как без него сенсорные клетки созревали медленно.

«Это было удивительно, поскольку было известно, что отоферлин помогает кодировать информацию о слухе, но не предполагалось, что он участвует в развитии сенсорных клеток», – рассказал специалист.

Трансмембранный домен должен быть включен в любую конструкцию генной терапии, заключили ученые.