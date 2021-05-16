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Геннадий Онищенко: «Елена Малышева дезинформирует людей»

Сергей Михневич
16 мая, 2021 12:05
1 мин
Сергей Михневич
16 мая, 2021 12:05
1 мин
АГН Москва/Global Look Press
АГН Москва/Global Look Press

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко не согласился со своей коллегой - доктором медицинских наук, телеведущей Еленой Малышевой о неэффективности масок против коронавируса.

На своей страничке в социальной сети Елена Малышева заявила, что маски не защищают от распространения инфекции.

«Маски обеспечивают безопасность. Делать такое заявление с точки зрения врача неосторожно. То, что это защищает, это очевидно. Елена Малышева дезинформирует людей», - сказал в ответ Онищенко.

Бывший главный санитарный врач считает, что стопроцентной защиты ничего не дает, но маски носить нужно. В пример он привел Италию, где с прошлого года долгое время удавалось сдерживать распространение коронавируса с помощью масочного режима. Кроме того, Онищенко призвал россиян поставить прививки от коронавируса, пишет URA.RU.

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Россия
Пандемия
Масочный режим
Онищенко
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