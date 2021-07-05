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Наука и медицина
Гематолог рассказал об испытании «Спутника V» на подростках
5 июля, 2021 20:19
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фото: pixabay
Испытание вакцины от коронавирусной инфекции будет включать специальную уменьшенную дозу для подростков, поэтому риски здоровью исключены, рассказал главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава РФ, директор центра имени Рогачева Александр Румянцев. Об этом передает радио Sputnik.
По словам гематолога, вакцинация подростков уменьшенной дозой является защищённой ситуацией.
Отмечается, что было получено согласие родителей и подростков.
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