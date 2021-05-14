Гастроэнтеролог предупредил об опасности вздутия живота

Наука и медицина

Серьезные проблемы со здоровьем могут проявляться через вздутие живота или боли в желудке, сообщил врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин в интервью Пятому каналу.

По словам специалиста, данные симптомы указывают на чрезмерный рост бактериальной флоры. Кроме того, причиной может являться неправильная работа таких органов, как поджелудочная железа, желчный пузырь, желудок. Также вздутие живота характерно для людей с лактозной недостаточностью или непереносимостью глютена, добавил врач.

Для выявления причины недомогания Зиннатуллин рекомендует обращаться в медицинское учреждение, где специалисты назначат сдачу необходимых анализов, а в некоторых случаях – колоноскопию или ирригоскопию (рентген кишечника).