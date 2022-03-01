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Наука и медицина
Гастроэнтеролог: как есть блины без риска оказаться у врача?
1 марта, 2022 12:47
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фото: pixabay
Масленица увеличивает риск на бесконтрольное поедание блинов, что особенно опасно для людей, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта, отметила гастроэнтеролог Ревдинской городской больницы Дина Вагнер.
По её мнению, желательно употреблять не больше трёх блинов в день. При этом праздник отмечать 2-3 дня, а не всю неделю. Если ежедневно есть блины в большом количестве, может быть риск обострения хронических заболеваний, находящихся в ремиссии: поджелудочная железа, желчные пути.
Специалист добавила, что в вечернее время не рекомендуется есть блины, так как они могут задерживать влагу в организме и плохо усвоиться. В качестве начинки лучше добавлять творог, фрукты, орехи, моцареллу, пишет «Российская газета».
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