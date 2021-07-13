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Наука и медицина
Фармацевт указала на опасность просроченных лекарств
13 июля, 2021 12:55
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фото: pixabay
Фармацевт отделения противоопухолевой лекарственной терапии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Вера Башкина предупредила россиян о том, что прием просроченных лекарств опасен для здоровья. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство «Прайм».
Отмечается, что производитель может понести уголовную ответственность, если с организмом пациента случилась неожиданная реакция, которая не была обозначена в инструкции как побочное действие. Однако после окончания срока годности, указанного на упаковке препарата, производитель не будет виновен, если вы приняли лекарство.
Специалист добавила, что нужно следить не только за сроком годности, но и соблюдать режим хранения согласно температурным, световым и влажностным характеристикам.
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