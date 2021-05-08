«Это правильная идея»: Жириновский предложил освободить россиян от штрафов

Наука и медицина

Россиян, которые сделали прививку от коронавируса, нужно освобождать от административных штрафов. С таким предложением выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«И подобных вариантов может быть много. Например, освобождать от административного ареста или штрафов за лёгкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной», - написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее в Минздраве предложили вакцинировать тех пациентов, которых выписывают из стационаров. Владимир Жириновский назвал эту инициативу правильной идеей, пишет РИА «Новости».