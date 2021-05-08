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Наука и медицина
«Это правильная идея»: Жириновский предложил освободить россиян от штрафов
8 мая, 2021 09:57
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Yevgeny Philippov/Global Look Press
Россиян, которые сделали прививку от коронавируса, нужно освобождать от административных штрафов. С таким предложением выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
«И подобных вариантов может быть много. Например, освобождать от административного ареста или штрафов за лёгкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной», - написал он в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее в Минздраве предложили вакцинировать тех пациентов, которых выписывают из стационаров. Владимир Жириновский назвал эту инициативу правильной идеей, пишет РИА «Новости».
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