«Это конец летнего отдыха»: турбизнес просит смягчить ограничения для отдыхающих в России
В Краснодарском крае коронавирусные ограничения для туристов нужно смягчить. С таким предложением к губернатору края Вениамину Кондратьеву обратились представители российского союза туриндустрии (РСТ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
По их словам, россияне рискуют потерять оплаченные туры, так как не смогут привиться за короткий срок двумя компонентами вакцины, а гостиницы из-за этого столкнутся с недозагрузкой номерного фонда.
Представители отрасли считают, что на курорты региона достаточно результатов ПЦР-теста или справки о том, что человек перенес коронавирус в течение полугода.
Ранее сообщалось, что отели Краснодарского края будут принимать гостей с 1 июля только при наличии отрицательно ПЦР-теста или наличии документа, который подтверждает вакцинацию, пишет «Московский комсомолец».