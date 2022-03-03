Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
«Естественный пластический хирург»: почему важен восьмичасовой сон?
3 марта, 2022 12:47
1 мин
1 мин
фото: pixabay
Многочисленные исследования учёных подтверждают, что восьмичасовой сон благоприятно влияет на весь человеческий организм, напомнила врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.
При здоровом сне активируется правильная работа гормональной системы, а также происходит жиросжигание, восстановление мышечной составляющей и мозга. Восьмичасовой сон можно назвать естественным антидепрессантом, пластическим хирургом и жиросжигателем, отметила специалист.
Врач добавила, что ложиться спать и просыпать необходимо в одно и то же время. Благоприятный режим – с 23:00 до 7:00. В выходные можно поспать на час-два позже, пишут «Известия».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости