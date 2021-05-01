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Эпидемиолог: Ситуация с коронавирусом пока напряженная и расслабляться рано

Сергей Михневич
1 мая, 2021 08:38
2 мин
Сергей Михневич
1 мая, 2021 08:38
2 мин
Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

В России ситуация с коронавирусом стабилизируется, но при этом остается напряженной и расслабляться пока рано. Об этом заявила эпидемиолог Наталья Пшеничная.

«Мы видим, что заболеваемость в последние месяцы постепенно снижается… Тем не менее эпидситуация еще напряженная, а значит расслабляться преждевременно», - заявила медик.

Пшеничная утверждает, что в России для этого этапа характерно волнообразное течение эпидемии и снижение заболеваемости чередуется небольшими подъемами. Дальнейшее развитие ситуации зависит от соблюдения противоэпидемических правил, добавила она.

Эксперт рекомендует избегать многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты и антисептики.

Год назад ВОЗ признала ситуацию с распространением нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире установлено более 150,5 миллиона случаев заболевания. При этом в России выявлено 4 805 288 случаев, передает РИА «Новости».

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