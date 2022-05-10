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Наука и медицина
Эндокринолог указала на «побочный» эффект творога
10 мая, 2022 12:32
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фото: pixabay
Любители творога могут замечать отеки на лице с утра, рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.
Как отметила специалист, отечность творог вызывает из-за содержания натрия. Его большое количество задерживает воду в организме.
При приготовлении сырников врач рекомендовала отказаться от жарки: можно сделать блюдо на пару, в микроволновке, или сварить ленивые вареники.
Специалист добавила, что запивать творог чаем или кофе нельзя, если необходимо сохранить все полезные свойства продукта, пишет «Российская газета».
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