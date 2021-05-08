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Наука и медицина
Экстренные случаи вынудили ВОЗ одобрить китайскую вакцину от ковида
8 мая, 2021 10:11
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Phearum/XinHua/Globallookpress
В ВОЗ приняли решение одобрить применение китайской вакцины от коронавируса Sinopharma в экстренных случаях. Ранее одобрение организации получали лишь вакцины, произведенные на Западе.
Препарат уже был введен миллионам жителей КНР и других стран. Компанию Sinopharma в списке рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения составляют препараты от Pfizer, AstraZeneca, Johnson and Johnson и Moderna.
При этом, как передает BBC, в ВОЗ также отметили, что подобный шаг ускорит вакцинацию в странах, где медработники и группы риска по-прежнему нуждаются в вакцине.
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