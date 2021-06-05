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Наука и медицина
Эксперты: В мире число заражений коронавирусом превысило 172,5 млн
5 июня, 2021 10:39
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Pixabay
В мире с начала пандемии коронавирусом заразились 172 млн 592 тыс. 440 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Около 3 млн 712 тыс. 570 человек стали жертвами новой коронавирусной инфекции.
Наибольшее количество заболевших и погибших – в США. В стране 33,34 млн инфицированных COVID-19, число скончавшихся дошло до 597 тыс.
Тройку лидеров замыкает Бразилия. Там за время пандемии зарегистрировано 16,84 млн, скончалось 470 тыс. человек, пишет «Интерфакс».
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