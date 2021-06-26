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Наука и медицина
Эксперт: Вакцина от COVID-19 может усугубить заболевание
26 июня, 2021 08:48
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Camilo Erasso/Global Look Press
Вакцина от коронавируса у пациентов с высоким уровнем антител к COVID-19 может вызвать гипериммунный ответ, предупреждает врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.
Эксперт считает, что в этом случае иммунитет начинает работать и не может остановиться, нанося вред организму.
«Если действительно очень высокие антитела, мы не знаем точно, не даст ли вакцинация резкий прирост антител и не будет ли гипериммунного ответа», - сказала Скорпилева.
В целом специалист считает, что наличие антител в организме человека не является противопоказанием к вакцинации, пишет URA.RU.
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