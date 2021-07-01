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Наука и медицина
Эксперт оценил вероятность генетической защиты от COVID-19
1 июля, 2021 14:32
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фото: pixabay
Генетическая предрасположенность к заболеванию коронавирусной инфекцией или к защите от нее не доказана, рассказал главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев, пишут РИА Новости.
В ходе исследований были обнаружены геномы, способные противостоять коронавирусу. Однако в настоящее время невозможно говорить о том, что люди располагают определенными генотипами, которые могут увеличивать вероятность проникновения вируса в организм или предотвращать заболевание, отметил медик.
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По вашему мнению, у человека может быть врожденная защищенность от коронавирусной инфекции?
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