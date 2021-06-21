Эксперт назвал период спада заболеваемости COVID-19 в России
В России пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается в ближайшие три недели. На спад болезнь пойдет через два месяца, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, пишут РИА Новости.
Согласно оценкам специалиста, ухудшение ситуации отмечается в 13 регионах России. В двух регионах, Якутии и Ингушетии, прослеживается позитивный показатель распространения вируса, но возможно ухудшение.
Высокий индекс распространения вируса (превышает 1,2) наблюдается в Москве, Костромской области, Хабаровском крае, Туве, Подмосковье, Амурской области, Хакасии, Кировской области, Коми, Севастополе, Бурятии, Ненецком автономном округе и на Чукотке.
«Понижение следует ожидать не ранее чем через два месяца. К сожалению, видно, что в эту волну вирус распространяется быстрее», — рассказал Тавадян.
Эксперт добавил, что пик заболеваемости должен был случиться весной, но «переместился» на лето.