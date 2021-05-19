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Эколог предупредил россиян о «вентиляторном синдроме»

Елизавета Ивлева
19 мая, 2021 10:56
2 мин
Елизавета Ивлева
19 мая, 2021 10:56
2 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

Эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев предупредил россиян, что можно получить «вентиляторный синдром», если не очистить кондиционер с приходом жаркой погоды.

По словам специалиста, «вентиляторный синдром» – это реакция организма человека на ряд чужеродных микроорганизмов, накапливающихся в фильтрах кондиционеров. Бактерии проникают в легкие, когда неочищенный кондиционер работает.

«В кондиционерах скапливается пыль, в пыли за зиму начинают размножаться микроорганизмы, они погибают, и остается много мертвых бактерий, спор грибов. Когда мы включаем кондиционеры, это все выбрасывается в воздух, мы это вдыхаем, появляется так называемый вентиляторный синдром, — отметил эколог в интервью радио Sputnik.

Также Ястребцев рассказал о бытующем заблуждении. Он подчеркнул, что кондиционер не делает воздух чистым, а лишь гоняет его по кругу, охлаждает и сушит. Поэтому кондиционер не заменяет проветривание помещения.

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Экологи
Кондиционер
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