Двигатель ПД-14 готов к серийному производству

АО «ОДК – Пермские моторы» поставила 16 отечественных авиационных двигателей ПД-14 авиастроительной корпорации «Иркут». Это первый полностью российский турбовентиляционный двигатель, предназначенный для гражданской авиации, выпущенный в России с 1980-х годов.

Двигатели планируют ставить на российские авиалайнеры МС-21, которые должны выйти в серийное производство с 2021 года. МС-21 - семейство пассажирских самолетов нового поколения, ориентированных на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 мест) и МС-21-200 (130-176 мест).

Как сообщил вице-премьер Виктор Борисов, на лайнер уже получено 175 заказов. Контракт на 50 воздушных судов заключён, в том числе, с компанией «Аэрофлот».

По сообщению АО «ОДК-Пермские моторы», недавно завершился ознакомительный аудит комиссии Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) под наблюдением представителей Росавиации: это очередной шаг к получению сертификата одобрения производственной организации на производство двигателя ПД-14 в соответствии с требованиями EASA Part 21. Такой сертификат позволит зарубежным авиакомпаниям приобретать и эксплуатировать российские самолеты МС-21 с пермскими двигателями, созданными в широкой кооперации предприятий ОДК.

Первоначальный аудит EASA показал, что нам еще есть над чем работать: это касается и процедур входного контроля деталей и сборочных единиц (ДСЕ) от поставщиков, и процессов идентификации и прослеживаемости деталей, и автоматизации производственных процессов. Но уже сейчас можно точно сказать – нашему производству осталось сделать один небольшой шаг до достижения европейского уровня качества

- заявил Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы», председатель Пермского регионального отделения Союза машиностроителей России.

«ОДК-Пермские моторы» – серийный производитель авиадвигателей, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. АО «ОДК-Пермские моторы» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.

Источник: pmz.ru